Ouders van Maddie McCann per brief ingelicht dat dochter dood is

Gerry en Kate McCann, de ouders van de in 2007 verdwenen Madeleine (3), hebben een brief gekregen van het Duitse gerecht waarin ze worden ingelicht dat hun dochter overleden is. Het gerecht zou daar nu toch “concreet bewijs” van hebben, al kan het dat naar eigen zeggen nog niet met hen delen om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Dat bericht The Mirror.

Hans Christian Wolters, de openbaar aanklager die het onderzoek naar de Duitse verdachte Christian Brückner leidt, verklaarde aan The Mirror: “Ik sympathiseer met de ouders, maar als we meer details aan hen onthullen, kan dat het onderzoek in het gedrang brengen. Dit is een moordzaak, geen verdwijningszaak meer.”

“We hebben concreet bewijs dat onze verdachte Madeleine heeft gedood”, aldus Wolters, die de brief naar de ouders verstuurde. “We houden er natuurlijk rekening mee dat het heel moeilijk zal zijn voor de familie als we hen zeggen dat we ervan uitgaan dat Madeleine dood is. Maar we kunnen niet zeggen waarom ze dood is. Het is belangrijker dat we succesvol zijn en de dader vatten.”

Volgens Wolters werden ook de Britse speurders op de hoogte gebracht. “Maar ook zij hebben niet alle bewijzen die wij hebben”, zegt de Duitser. “We hebben de resultaten van ons onderzoek gedeeld, maar niet elk detail.”

Waterputten

Intussen zou de Portugese politie zich voorbereiden om waterputten te onderzoeken bij een villa die Brückner huurde in Praia da Luz, in de buurt van waar Maddie McCann verdween. Dat berichtte de Portugese krant Sol.

Net voor haar vierde verjaardag, op 3 mei 2007, verdween Madeleine McCann uit het vakantie-appartement dat het gezin in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz had gehuurd. Op het moment van haar verdwijning zaten haar ouders wat verderop met Britse vrienden te eten. Na een jarenlange zoektocht maakte de Duitse politie onlangs verrassend bekend dat de 43-jarige Duitser Christian Brückner opgepakt werd voor de ontvoering en de moord op het meisje.