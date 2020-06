Veel minder geldtransfers van arbeidsmigranten naar ontwikkelingslanden door coronacrisis

De financiële transfers van migranten naar ontwikkelingslanden staan onder zware druk door de coronacrisis. Volgens de Wereldbank zullen de bedragen die migranten naar hun familie sturen, terugvallen met 19,7 procent of 109 miljard dollar. Dat meldt 11.11.11 dinsdag op de Internationale Dag voor Remittances. De organisatie vraagt aan Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën (Open VLD), om de overschrijvingskosten te verminderen.

Geldtransfers van migranten naar hun families zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van ontwikkelingslanden. Wereldwijd zijn die middelen namelijk 3,6 keer hoger dan de officiële ontwikkelingssamenwerking, klinkt het.

Die inkomstenbron dreigt nu in elkaar te storten doordat de arbeidsmigranten zwaar getroffen worden door de coronacrisis. De werkloosheid neemt toe in de belangrijkste regio’s van waar remittances verstuurd worden, namelijk Europa, de Verenigde Staten en de Golfstaten. Daarbij werken arbeidsmigranten vaak in de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, huishoudhulp en toerisme. Ook in België steeg de werkloosheid sterker bij mensen met een migratieachtergrond.

De gevolgen daarvan zijn heel erg zwaar voor ontwikkelingslanden die zelf kreunen onder de economische gevolgen van de crisis. In Jemen is een op de tien mensen afhankelijk van deze inkomsten. De transfers gingen er tussen januari en april met 80 procent achteruit. In Sub-Sahara-Afrika gaat het over 23 procent en in Latijns-Amerika om 19,3 procent.

Nu 10 procent kosten

“Remittances zijn een belangrijk onderdeel geworden van de strijd tegen armoede en voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen”, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. Deze ongeziene terugval komt na een periode van onafgebroken groei. De afgelopen tien jaar stegen de remittances met 50 procent; zo werd vorig jaar een recordbedrag van 554 miljard dollar bereikt.

11.11.11 roept minister van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën De Croo dan ook op om de transferkosten zo dicht mogelijk bij 0 te krijgen tijdens de coronacrisis.

Op lange termijn is in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) afgesproken om die kosten naar 3 procent terug te brengen. Momenteel wordt voor transfers naar Sub-Sahara-Afrika gemiddeld zo’n 10 procent aangerekend door transferbedrijven zoals Western Union.