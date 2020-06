Elke arts zijn eigen voorraad mondmaskers

Elke dokter, tandarts en thuisverpleegkundige krijgt binnenkort een voorraad mondmaskers die moet dienen als strategische voorraad bij een eventuele tweede besmettingsgolf.

De ‘Taskforce Tekorten’ van minister ­Philippe De Backer (Open VLD) legt de laatste hand aan het concept. Het doel is een decentrale voorraad aan te leggen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers in de eerste lijn. Er is sprake van vierhonderd handschoenen, vijftig schorten, één bril en duizend chirurgische mondmaskers voor ­elke huisarts, arts-specialist, tandarts, thuis­verpleegkundige, zorgkundige of vroedvrouw.

Door de oudste materialen eerst te gebruiken, moet de houdbaarheid ook gewaarborgd blijven.

