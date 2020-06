Zes (top)medewerkers van eBay terroriseren koppel met levende spinnen en kakkerlakken uit onvrede met nieuwsbrief die het maakte

Zes voormalige (top)medewerkers van eBay zijn officieel beschuldigd van het terroriseren van een Amerikaans koppel. Uit onvrede met een nieuwsbrief die het maakte, kreeg het koppel een tijdlang bedreigingen en verontrustende pakketjes in de bus. Die pakketten bevatten onder meer levende spinnen, kakkerlakken, een rouwkrans en een Halloweenmasker van een bebloede varkenskop.

Het begon allemaal met een nieuwsbrief die het koppel maakte over consumentenrechten en procesvoering tegen de beroemde veilingwebsite, zo meldt de Amerikaanse FBI. Een leidinggevende, die niet bij naam genoemd wordt in de gerechtelijke documenten, beval toenmalig directeur ‘safety & security’ James Baugh om “hen haar neer te halen”. Met “haar” wordt verwezen naar de vrouw van het koppel, de redacteur van het artikel. Diezelfde leidinggevende stuurde ook nog een berichtje naar een hooggeplaatste collega: “We gaan deze dame verpulveren.”

“Hebben we jullie aandacht?”

Het koppel kreeg volgens de FBI onder meer een rouwkrans in de bus, net als pakketjes met levende spinnen en kakkerlakken erin. De eBay-medewerkers stuurden ook pornografische magazines op naam van de man naar de buren ven waren er plannen om in de garage van het koppel in te breken en een tracking-apparaat in hun auto te installeren. Er werden ook valse social media-accounts opgezet om doodsbedreigingen naar het koppel te sturen. “Hebben we jullie aandacht?”, werd onder meer geschreven toen het koppel net een Halloweenmasker van een bebloede varkenskop had ontvangen. Ook de namen en het adres van het koppel werd online geplaatst, vreemdelingen aansporend om aan de deur te gaan kloppen.

“Dit was een uitgebreid, systematisch plot van hooggeplaatste medewerkers van een multinational om het leven van een koppel uit Natick (Massachusetts) te ruïneren, enkel en alleen omdat het content had gepubliceerd die hen niet aanstond”, aldus Amerikaans openbaar aanklager Andrew Lelling. “Een tijdlang slaagden ze ook in hun opzet, het wekenlang psychologisch terroriseren van de slachtoffers die wanhopig uitzochten wat er aan de hand was en hoe ze de aanvallen konden stoppen.”

CEO stapt op

Uiteindelijk werden zes medewerkers van eBay officieel in staat van beschuldiging gesteld. Naast Baugh gaat het om David Harville (directeur ‘global resiliency’), Stephanie Popp (manager ‘global intelligence’), Brian Gilbert (manager ‘special operations’ voor het security-team), Stephanie Stockwell (manager bij het ‘global intelligence center’) en Veronica Zea (inlichtingenanalist).

Vorig jaar in augustus lanceerde eBay al een intern onderzoek nadat het was ingelicht door de ordediensten. In september werden de zes ontslagen. Ook de toenmalige CEO van eBay, Devin Wenig, stapte op in september. Het is echter niet duidelijk of dat ontslag gelinkt is aan het FBI-onderzoek.

Het is niet duidelijk welke straf de zes riskeren.