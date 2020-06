Omstreden makelaar Mogi Bayat onder vuur in radioprogramma en besluit zelf te bellen: “Nelson Mandela zat ook in de gevangenis”

Op de Franse radiozender RMC Sport werd gisteravond uitvoerig gedebatteerd over de Belgisch-Iranese makelaar Mogi Bayat. Het ging er onder anderen over zijn invloed bij FC Nantes en zijn aandeel in Operatie Propere Handen. De omstreden makelaar werd serieus onder vuur genomen en besloot dan om zelf telefonisch te reageren.

De deelnemers aan het gesprek lieten weinig spaanders heel van Bayat en keken dan ook verbaasd op toen de makelaar hen zelf contacteerde voor een reactie, zijn eerste officiële reactie sinds het uitbreken van Operatie Propere Handen. “Men zegt dat ik een donkere kant heb. Waarom? Omdat ik in de gevangenis zat? Nelson Mandela heeft toch ook in de gevangenis gezeten. Soms zitten daar ook goede mensen.”

Bayat is helemaal niet opgezet met de aantijgingen in zijn richting. “Jullie vallen me publiekelijk aan maar weten jullie wel waarom ik vastzat? Ik werd destijds gearresteerd omdat ik verdacht werd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Zo’n criminele organisatie heb je al vanaf je met twee personen werkt... Ik ben beschuldigd van enkele zaken maar dat betekent niets. Laten we wachten tot het einde van dit verhaal. Gelukkig leven we in een democratie en bestaat er nog zoiets als een vermoeden van onschuld.”

De makelaar weerlegt de kritiek als zou hij het Belgische voetbal schade berokkenen. “Ik ben een makelaar die de afgelopen tien jaar spelers heeft verkocht voor in totaal misschien wel meer dan tachtig miljoen euro. Noem je dat het doden van het Belgische voetbal? We hebben het Belgische voetbal net helpen groeien.”