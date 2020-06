Klein legertje op eerste training Anderlecht: nieuwe assistent, High Performance Coach en véél spelers (met Vanden Borre)

Er is een klein legertje binnengevallen op Anderlecht. Paars-wit organiseerde zijn allereerste training van het seizoen en echt iedereen werd verwacht: aanwinsten, huurspelers wiens contract nog loopt tot 30 juni, overbodige jongens...De opvallendste nieuwkomer was echter Nicolas Frutos (39). De Argentijnse ex-spits wordt de nieuwe assistent en arriveerde al vroeg in een bescheiden Renault.

Jürgen Geril