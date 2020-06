Spanningen stijgen: Noord-Korea dreigt gedemilitariseerde zone binnen te trekken en blaast verbindingsbureau in Zuid-Korea op

Noord-Korea heeft een interkoreaans verbindingsbureau in de grensstad Kaesong opgeblazen. Dat zeggen Zuid-Koreaanse bronnen. De explosie deed zich voor in de namiddag (plaatselijke tijd), zo meldt een woordvoerster van het ministerie van Eenmaking in Seoel dinsdag. Verdere details zijn voorlopig niet bekend.

De spanningen tussen beide landen is duidelijk weer aan het stijgen. Eerder had het Noord-Koreaanse leger ook al gewaarschuwd dat het klaar is om de gedemilitariseerde zone, de neutrale bufferzone tussen Noord- en Zuid-Korea, te betreden “en de frontlinie in een fort te veranderen”. De waarschuwing is een reactie op de propagandaboodschappen die overlopers vanuit Zuid-Korea naar het noorden sturen.

Sinds de Koreaanse Oorlog in de jaren 50 van vorige eeuw zijn Noord- en Zuid-Korea gescheiden door een gedemilitariseerde zone, een zeer streng bewaakte, 4 kilometer brede en 250 kilometer lange buffer vol landmijnen. De zone werd ingesteld om de vrede tussen beide landen (er is een staakt-het-vuren, maar officieel is de oorlog nog altijd aan de gang) te bewaren. Nu dreigt Noord-Korea er dus mee om de neutrale zone te betreden en het staakt-het-vuren te schenden.

Opmerkelijk: het bevel voor het actieplan werd niet uitgevaardigd door dictator Kim Jong-un, maar door zijn zus Kim Yo-jong. Zij waarschuwde afgelopen weekend al dat het leger “de nodige voorbereidingen” zou treffen als de propaganda niet zou stoppen.

Kim Yo-jong. Foto: REUTERS

Ballonnen en flessen

Concreet gaat het om boodschappen van overlopers, flyers met kritiek op het regime van Pyongyang, die vanuit Zuid-Korea ofwel via ballonnen richting noorden worden gevlogen ofwel via flessen in het water worden gelaten.

“Ik voel dat het hoog tijd is om te breken met de Zuid-Koreaanse autoriteiten”, aldus Kim Yo-jong, die een hooggeplaatste functie binnen de Noord-Koreaanse hiërarchie heeft. “Afval hoort thuis in de vuilnisbak. We moeten hier actie tegen ondernemen.”

Het ministerie van Defensie van Zuid-Korea heeft dinsdag gereageerd op de bedreigingen door te zeggen dat het samenwerkt met de Verenigde Staten en de militaire bewegingen in het noorden “nauwlettend” in de gaten houdt. Er waren al gesprekken met de twee groepen overlopers die verantwoordelijk zijn voor de boodschappen, maar die hebben al verklaard hun campagne te willen voortzetten.