Nieuwe biografie onthult: Melania Trump is de onbekende machtsfactor in het Witte Huis

Melania Trump is niet het wat treurige muurbloempje dat mooi mag wezen maar vooral moet zwijgen. In een biografie die dinsdag verschijnt, staat te lezen dat de invloed van de First Lady veel groter is dan de buitenwereld denkt. Donald Trump eet omzeggens uit haar hand, en als het haar niet aanstaat zal iedereen van zijn entourage dat geweten hebben.

“The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”, is al de tweede biografie die over de enigmatische First Lady verschijnt. Vorig jaar verscheen met “Free Melania” een eerste boek waaruit duidelijk ...