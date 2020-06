Geen voetbal in de Johan Cruijff ArenA? Dan wordt de grasmat een restaurant

De Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax Amsterdam, gaat volgende maand weer open voor voetbalsupporters. Een wedstrijd kijken zit er voorlopig nog niet in, maar de fans kunnen wel dineren op het gras van de ArenA. Aan de rand van het veld komt een pop-uprestaurant te staan waar vier avonden per week steeds maximaal honderd mensen kunnen eten.

“Fans moeten al lange tijd het voetbal in de ArenA missen. Daarom willen we in deze bijzondere tijden iedereen voor een keer deze unieke ervaring bieden”, zegt algemeen directeur Henk Markerink van de Johan Cruijff ArenA. De thuishaven van Ajax zou deze zomer eigenlijk vier wedstrijden van het EK voetbal huisvesten, maar vanwege de coronacrisis wordt er al sinds maart niet meer gevoetbald.

Het tijdelijke restaurant, genaamd Langs de Lijn, gaat op donderdag 9 juli open. Tot en met zondag 2 augustus kunnen voetbalfans en andere geïnteresseerden daar eten met uitzicht op het veld. “Normaal zit het megavol, nu heb je het stadion bijna voor jezelf”, aldus een woordvoerster van de ArenA. Reserveren is verplicht en de gasten zitten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Bezoekers kunnen in de ArenA parkeren en krijgen ook nog een rondleiding langs de kleedkamer van Ajax, door de spelerstunnel en langs de dug-outs.

Het is de bedoeling dat de eredivisie in september wordt hervat, waarschijnlijk wel nog een tijdje zonder supporters op de tribunes van de stadions.

(belga)