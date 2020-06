Politie verspreidt opsporingsbericht voor Bende van Nijvel: wie kan onbekende man op foto identificeren?

De federale politie heeft dinsdagvoormiddag een opsporingsbericht verspreid in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De speurders zijn op zoek naar de identiteit van de man op bovenstaande foto.

“De man staat afgebeeld met een geweer met dubbele functie (pompactie/semi-automatisch) van het Italiaanse merk Franchi type Spas 12 – kaliber 12”, zo staat te lezen in het opsporingsbericht.

Herkent u deze man, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of vanuit het buitenland 00 32 2 554.44.88. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. “Discretie wordt verzekerd.”

De Bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van vorige eeuw een reeks moorden, inbraken, diefstallen en overvallen in ons land. Daarbij vielen in totaal 28 doden en meer dan 40 gewonden. Alleen al bij de roofoverval op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985 kwamen acht mensen om het leven.

Hoewel er al decennialang onderzoek gevoerd wordt naar de Bende, werden de leden nooit ontmaskerd. Daarom werd vaak geopperd dat de organisatie politieke bescherming genoot. Bewijzen daarvan zijn echter nooit gevonden.