Angst voor nieuwe corona-uitbraak: “Situatie in Peking extreem ernstig”, waarschuwt burgemeester

De epidemische situatie in Peking is “buitengewoon ernstig”. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester van de stad dinsdag gezegd, verwijzend naar de heropflakkering van het coronavirus in Peking. Sinds vorige week raakten in de Chinese hoofdstad meer dan honderd mensen besmet met het virus.

Peking is verwikkeld “in een race tegen de klok”, zo zei de woordvoerder Xu Hejian. De hoofdstad moet “te allen tijde de epidemie een stap voor zijn en de meest strenge en vastberaden maatregelen nemen”, klonk het.

De 21 miljoen inwoners tellende metropool heeft de dagelijkse screeningcapaciteit inmiddels uitgebreid naar meer dan 90.000 mensen.

De gezondheidscommissie in Peking meldde dinsdag dat er in de stad 27 nieuwe besmettingen geregistreerd zijn. Nadat China wekenlang geen nieuwe ziektegevallen had gemeld, werd vorige week op de groothandelsmarkt Xinfadi in de Chinese hoofdstad een nieuwe uitbraak vastgesteld. Onmiddellijk werd gevreesd voor een nieuwe golf van Covid-19-aandoeningen. Sinds zondag meldde Peking al bijna honderd besmettingen.