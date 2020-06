Voorwaardelijke invrijheidstelling van verdachte gijzeling 13-jarige jongen ingetrokken “na nieuwe bezwarende elementen”

Genk / Antwerpen - Mohamed L., een verdachte van de gijzeling van de dertienjarige jongen uit Genk, die eerder onder voorwaarden was vrijgelaten, is door de onderzoeksrechter alsnog aangehouden en opgesloten. Dat bevestigde zijn advocaat Gino Houbrechts dinsdag aan het gerechtsgebouw in Tongeren. Er zou bij hem een geldsom van 400 tot 500 euro zijn aangetroffen, waarvan vermoed wordt dat het een deel van het losgeld is.

Aanvankelijk was de verdachte, een van de drie broers L. uit Antwerpen, voorwaardelijk in vrijheid gesteld na zijn eerste voorleiding bij de onderzoeksrechter, maar die kwam alsnog terug op zijn beslissing. Net als Lahoussine El Haski en Samira Bouloudo moest Mohamed L. dinsdag voor de raadkamer verschijnen nadat hij aangehouden was. El Haski zelf was de enige verdachte, die dinsdag naar het Tongerse gerechtsgebouw was overgebracht.

Advocaat vraagt vrijlating Lahoussine El Haski

Advocaat Hans Valkenborg zag in het dossier geen ernstige aanwijzingen van schuld voor zijn cliënt Lahoussine El Haski. Dat zei de advocaat toen hij dinsdag rond 10.15 uur het gerechtsgebouw in Tongeren buitenwandelde. Lahoussine zelf was vanuit de gevangenis in Brugge naar Tongeren overgebracht.

Valkenborg had uitdrukkelijk gevraagd dat El Haski aanwezig zou zijn. De raadsman van El Haski beweerde dat hij slechts op drie pagina’s in het dossier van ruim 1.500 bladzijden de naam van zijn cliënt zag staan. El Haski ontkent elke betrokkenheid. Het gerecht heeft El Haski in verdenking gesteld van gijzeling en verdenkt hem ervan een leidend figuur te zijn binnen de criminele organisatie achter de gijzeling van de jongen, die 42 dagen gevangen werd vastgehouden.