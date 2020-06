Axel Witsel showt zijn huis, inclusief mancave, naaktkatten en “where the magic happens”

Voor het MTV-programma ‘Cribs: Footballers stay home’ bokste Rode Duivel Axel Witsel, met zijn echtgenote Rafaella achter de camera, een visuele rondleiding doorheen zijn Duitse villa in elkaar. Maar het waren vooral dochters May-Li (5) en Evy die de show stalen, geassisteerd door een stel naaktkatten.

Na een jarenlang verblijf in Sint-Petersburg en een iets minder lang verblijf in China woont Axel Witsel opnieuw dichter bij huis, in het Duitse Dortmund. De Rode Duivel ging maar al te graag in op een vraag van het MTV-programma ‘Cribs: Footballers stay home’ om een inkijk te geven in zijn nieuwe woonst.

Wat hebben we geleerd? Dat de Witsels graag avocado eten, dat het vooral Axel is die thuis in de potten roert maar dat hij voor het bedienen van de wasmachine altijd de hulp van zijn vrouw inroept. En dat Axel over een mancave beschikt, uiteraard. Maar we hebben vooral geleerd dat alles draait rond dochters May-Li en Evy, twee spring-in-het-veldjes die duidelijk alle aandacht opeisen. Zelfs in de ouderlijke slaapkamer - this is where the magic happens, dixit papa Axel - is het echtpaar duidelijk niet veilig voor de bemoeienissen van de kinderen. Ook de huisdieren nemen bij de Witsels een prominente rol in. Wij herkenden alvast enkele naaktkatten die flink van zich deden spreken.

Evy en May-Li smullen van papa’s spiegeleitjes.

Deze opvallende inkijk in het privéleven van de Witsels is de vrucht van zijn samenwerking met Roc Nation, het Amerikaans marketingbureau dat instaat voor de commerciële waarde van de Rode Duivel. Eerder al gingen collega’s Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne hem vooraf als klanten van Roc Nation, geleid door popster Jay-Z. Roc Nation probeert via storytelling de commerciële waarde van zijn klanten op te drijven. Via voetbalvedettes probeert het nu ook de Europese markt te veroveren.