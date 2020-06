Ook spanningen tussen India en China lopen op: drie Indiase soldaten gedood bij confrontatie in grensgebied

Drie Indiase soldaten, onder wie één officier, zijn gedood bij een “gewelddadige confrontatie” met Chinese soldaten in een omstreden grensgebied in het Himalayagebergte. Dat meldt het Indiase leger dinsdag. China heeft dinsdag India verantwoordelijk gesteld voor het incident.

Het betwiste gebied in de regio Ladakh ligt tussen India, China en Pakistan. Ruim een week geleden hadden Indiase en Chinese militaire leiders nog overlegd over de spanningen aan de Chinees-Indiase grensgebieden in het Himalayagebergte. Die gesprekken verliepen “in een vriendschappelijke en positieve sfeer” en “beide zijden kwamen overeen om de situatie in de grensgebieden op een vreedzame manier op te lossen”, klonk het toen.

Volgens de Chinezen hadden de Indiase militairen echter al twee keer de grens overgestoken en daarbij Chinese soldaten aangevallen. “Op 15 juni hebben Indiase troepen de overeenkomst tussen de twee landen ernstig geschonden en de grens twee keer overgestoken, voordat ze zich schuldig maakten aan illegale activiteiten en Chinese soldaten provoceerden en aanvielen, wat resulteerde in een ernstige fysieke confrontatie”, heeft Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, gezegd tegen de pers.

New Delhi zei dat drie van zijn soldaten waren omgekomen bij de schermutselingen, waardoor slachtoffers “aan beide kanten” achterbleven. Hierover ondervraagd, zei woordvoerder Zhao dat hij geen informatie had over mogelijke Chinese slachtoffers. “China en India zijn het erover eens om door te gaan met het oplossen van bilaterale problemen door middel van dialoog en overleg”, zei hij. “We roepen opnieuw India (...) op om zijn grenstroepen te controleren”, voegde de woordvoerder van Peking eraan toe. “Steek de grens niet over, veroorzaak geen onrust”, zei hij.

In 1962 brak er een korte grensoorlog uit tussen de twee landen in de Himalaya.