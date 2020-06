Mol en Wegen en Verkeer sluiten verboden op- en afritten van E34 in Postel definitief af

Mol -

Het gemeentebestuur van Mol en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben in onderling overleg beslist om de verboden op- en afritten aan de E34 in Postel blijvend fysiek af te sluiten. Het gaat om toegangsweggetjes die verbonden zijn met de douaneparkings aan de grens in beide rijrichtingen en die volgens Mol intensief worden gebruikt om de snelweg op te rijden of te verlaten, hoewel het omliggende lokale wegennet daar niet voor geschikt is.