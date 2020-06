Niemand is enthousiast, maar nog niemand schiet voorstel af: dit is het plan van Rousseau en Magnette voor nieuwe federale regering

Het is moeilijk, het is onhandig, maar het is beter dan niets. Een nieuwe federale regering met de drie klassieke politieke families - liberalen, socialisten en christendemocraten - is volgens de socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS) de enige overblijvende piste. Tegen alle andere coalities bestaat er minstens één veto, tegen een klassieke tripartite niet. Wie in de Wetstraat zijn oor te luisteren legt, hoort weinig enthousiasme - ook deze regering heeft (net) geen meerderheid -, maar niemand schiet het voorstel af. Voorlopig.