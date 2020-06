Dispuut tussen Voetbalbond en rechtenhouders duurt voort, procedure voor centrum voor conflictbemiddeling

Het voortijdig stopzetten van de Jupiler Pro League blijft de Pro League parten spelen. De rechtenhouders nemen het niet dat de beslissing zo vroeg werd genomen en sturen aan op een schadevergoeding aangezien zij reeds de som voor het volledige seizoen hadden betaald. De Pro League wil daar niet op ingaan, een procedure bij het centrum voor conflictbemiddeling lijkt almaar meer waarschijnlijk.

Het onderhoud tussen de rechtenhouders en de Pro League heeft alvast niets opgeleverd. “We hebben het gevraagde onderhoud op 3 juni met de Pro League gehad maar bij hen was geen bereidheid is om een terugbetaling te doen van het reeds betaalde voorschot”, aldus Isabelle Geeraerts namens Telenet. “We bekijken nu of we een arbitrage-procedure bij CEPANI zal opstarten.”

Cepani, dat is het centrum voor conflictbemiddeling. De inzet is de 23 miljoen euro die de rechtenhouders Telenet, Proximus en VOO al hadden betaald voor wedstrijden die uiteindelijk nooit hebben plaatsgevonden. Overmacht, vindt de Pro League en zij weigeren dus het geld terug te betalen.

Een arbitrage-procedure bij CEPANI wordt behandeld door drie rechters en beroep is niet mogelijk. De zaak kan wel worden verdergezet bij een klassieke rechtbank.