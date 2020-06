Trouwring duikt na zeventien jaar weer op bij opruiming in politiekantoor: “Die eerste, enige trouwring kan je nooit vervangen”

Londerzeel -

Na 17 jaar heeft Luc Schellemans (59) eindelijk zijn enige gezegende trouwring terug. Het kleinood lag al die jaren in een doos met oude spullen in het politiehuis in Londerzeel en is tijdens een opkuis gevonden. Schellemans, die bijna 40 jaar voor de rijkswacht en de politie werkte als brigadecommandant en commissaris, verloor de trouwring destijds ergens aan het vroegere politiecommissariaat in de Stationsstraat in Wolvertem.