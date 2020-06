Bayern München op een zucht van de achtste titel op rij: een recordjaar op alle gebied

Een verrassing zal het niet zijn, maar spectaculair is het des te meer. Bij een overwinning tegen Werder Bremen, de voorlaatste in de stand, is Bayern München voor de achtste keer op rij kampioen. Seizoen 2019-2020 kan er eentje worden voor de geschiedenisboeken. Met dank aan Hansi Flick en een tandem van twee ervaren rotten.