Code geel voor onweer en regen: noodnummer 1722 geactiveerd

Omdat het KMI waarschuwt voor kans op storm of wateroverlast, heeft de FOD Binnenlandse Zaken dinsdag beslist om tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende interventies te activeren.

Op het nummer 1722 kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Bedoeling is het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen in levensgevaar.

Het nummer 1722 zal echter enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van gemeenten waar de brandweerzone niet over een digitaal loket beschikt voor niet-dringende brandweertussenkomsten.

Bewoners van gemeenten waar dat wel het geval is, worden naar het e-loket doorverwezen. Door de coronacrisis moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich immers volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van oproepen die met Covid-19 te maken hebben.

De waarschuwing van het KMI, code geel, geldt vanaf dinsdagnamiddag 14 uur tot woensdagochtend 6 uur, voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen. “Deze namiddag en vanavond ontstaan er plaatselijk felle onweersbuien. Lokaal kan er veel neerslag op korte tijd vallen, met wateroverlast tot gevolg. Ook hagel en rukwinden zijn mogelijk. De kans is het grootst in het noordwesten van het land, maar ook elders zijn plaatselijk felle buien mogelijk. Ook voor woensdagnamiddag en -avond worden onweerachtige buien met mogelijk lokaal veel neerslag verwacht. Een waarschuwing voor deze periode moet nog bevestigd worden.”