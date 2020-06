Vrouw van gevechtspiloot die omkwam bij crash in Noordzee neemt emotioneel afscheid: “Ik ga voor eeuwig van hem houden”

De weduwe van de piloot die maandag met zijn Amerikaans gevechtsvliegtuig neerstortte in de Noordzee, heeft in een emotionele post op Facebook afscheid genomen van haar man. “Ik kan niet wachten om voor eeuwig van je te houden”, schrijft ze.

“Hij is er niet meer. Ik beef. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe geschokt ik ben”, schrijft Hannah over haar overleden man Kage. “Hij was mijn allerbeste vriend. Ik voel me gezegd dat ik van hem heb gehouden en ik kan niet wachten om voor eeuwig van hem te houden.”

Foto: Facebook

Hannah en Kage Allen waren in februari pas getrouwd. Kage was een gevechtspiloot bij de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens een routinetrainingsmissie voor de Britse kust stortte zijn toestel maandagochtend neer. Pas ’s avonds werd zijn lichaam gevonden.

Ook zijn neef schreef mooie woorden op Facebook. “De kersverse echtgenoot van mijn nicht was een Amerikaans gevechtspiloot en is overleden tijdens een trainingsmissie boven de Noordzee. Ik heb altijd respect gehad voor ons leger, maar het is nooit zo dicht bij huis gekomen als nu. Ik ben dankbaar voor Amerikaanse helden als hij.”