“Grote doorbraak” in strijd tegen coronavirus: goedkoop geneesmiddel doet kans op overlijden sterk dalen

In het Verenigd Koninkrijk hebben wetenschappers een grote stap gezet in de zoektocht naar een middel tegen Covid-19. Zwaar zieke patiënten die dexamethason toegediend kregen, zagen de kans op sterfte dalen met een derde. “Dit is een grote doorbraak”, zegt hoofdonderzoeker Peter Horby bij BBC.

Dexamethason is een goedkoop en vlot verkrijgbaar medicijn op basis van steroïden dat volgens de wetenschappers het leven kan redden van patiënten die zwaar ziek zijn door het nieuwe coronavirus. “Het is duidelijk dat het helpt”, zegt onderzoeker Martin Landray. “De behandeling houdt in dat de patiënt tien dagen lang dat middel krijgt. Het kost 5 pond (5,6 euro) per dosis, dus kost het eigenlijk 35 pond om een leven te redden. Dit medicijn is wereldwijd beschikbaar.”

Volgens hoofdonderzoeker Peter Horby is dit een grote doorbraak. “Dit is voorlopig het enige medicijn waarvan bewezen is dat het de kans op overlijden terugdringt.” Een op de acht sterfgevallen had vermeden kunnen worden met dit medicijn, zeggen de wetenschappers.

Ongeveer 19 op de 20 patiënten worden besmet met het coronavirus zonder naar het ziekenhuis te moeten. Dexamethason zal nuttig zijn voor de mensen die wel opgenomen moeten worden en bijvoorbeeld beademd moeten worden. Het middel verkleint de kans op overlijden met een derde.

Meteen gebruikt

De Britse gezondheidsdiensten (NHS) zullen het medicijn meteen gebruiken, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. “We werken samen met de NHS om dexamethason op te nemen als onderdeel van de standaardbehandeling voor Covid-19 vanaf vanmiddag”, zei Hancock in een video op zijn Twitter-account.

Hij voegde eraan toe dat Groot-Brittannië sinds maart 200.000 gebruiksklare behandelingseenheden in depots heeft opzijgezet.