Evenementensector trekt aan de alarmbel: “80.000 mensen worden vergeten”

De evenementensector organiseert donderdag een actie aan Paleis 5 in Brussel om duidelijk te maken hoe groot de nood aan perspectief is. “Meer dan 3.200 bedrijven en 80.000 banen zijn in gevaar”, klinkt het bij de organisatoren.

Bedrijven, winkels, scholen, cafés, restaurants: allemaal zijn ze de voorbije weken heropend. Maar aan massa-evenementen moeten we ons niet meteen verwachten, zo bleek al door de afschaffing van alle grote zomerfestivals. Maar wat met kleinere evenementen? Organisatoren zitten met de handen in het haar omdat er nog geen datum geplakt is op wanneer die weer georganiseerd zouden kunnen worden, en met welke maatregelen.

“De hele evenementensector heeft dringend behoefte aan perspectief om de sector te kunnen heropstarten”, klinkt het bij de Alliantie van Belgische Eventfederaties. “Meer dan 3.200 bedrijven en 80.000 banen zijn in gevaar. Het is belangrijk om te begrijpen dat evenementen zoals beurzen en congressen niet van de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden. Een horecazaak kan de deuren openen en klanten ontvangen op een paar dagen, maar voor de opening van evenementen zijn twee tot drie maanden voorbereiding nodig. Elke dag zonder groen licht of zonder vooruitzichten voor de overheid betekent het annuleren van reeds geplande evenementen tot eind 2020 en vergroot de kans op nog meer faillissementen in de sector. Deze situatie is ondragelijk.”

Flightcases

“Om het bewustzijn bij beleidsmakers en het publiek te vergroten, zet de sector op donderdag 18 juni om 11 uur een actie op die de noodsituatie voor de sector visualiseert”, klinkt het. “We brengen deze boodschap vanuit de volledige evenementensector: van organisatoren, toeleveranciers, cateraars, festivals tot de artiesten zelf, kortom iedereen betrokken in onze industrie - wij zijn immers vergeten.”

De symbolische actie vindt plaats aan Paleis 5 op de Heizel in Brussel. “Gezien die huidige gezondheidscrisis zullen er dan ook geen mensen maar enkele duizenden ‘vergeten’ flightcases verzamelen. De oorverdovende stilte op het plein zal de crisis in de evenementensector eens zo pijnlijk blootleggen.”