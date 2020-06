Marc Brys is de nieuwe trainer van OH Leuven en kan ex-club Beerschot promotie ontzeggen

Marc Brys (58) is de man die OH Leuven naar 1A moet leiden. Hij wordt de opvolger voor Vincent Euvrard, die verleden week ontslagen werd.

De in november bij STVV ontslagen Antwerpenaar past binnen het profiel van OHL: ervaring in 1B, voldoende charisma om de ploeg op te peppen voor een finale en bij voorkeur een Belg. Dat hij Beerschot goed kent, de concurrent in de strijd naar 1A, is mooi meegenomen.

Brys was namelijk drie keer trainer van Beerschot (2003-2005, 2006-2007 en 2016-2018). Het zorgt er ook voor – samen met zijn passage bij STVV – dat Brys al verschillende spelers kent uit de huidige kern van OHL, waarmee hij op 2 augustus een 1-0-nederlaag moet proberen uitwissen in de terugwedstrijd van de promotiefinale in Leuven. Zonder publiek, weliswaar.

De Antwerpenaar was ook verschillende jaren in het buitenland aan de slag. Zo was hij twee seizoenen aan de slag in Nederland en drie seizoenen in Saoedi-Arabië.