Chinese multimiljardair gegijzeld in eigen woning, zoon ontsnapt en zwemt rivier over om hulp te zoeken

De Chinese multimiljardair Xiangjian He (77) is zondag even gegijzeld geweest in zijn eigen woning. Hij kon gered worden door zijn zoon, die ontsnapte en een rivier overzwom om vervolgens de politie in te lichten. Dat meldt CNN.

Xiangjian is de oprichter van het bedrijf Midea, dat elektrische apparaten produceert, en heeft een vermogen van meer dan 24 miljard dollar. Hij staat daarmee op plek 45 van de Forbes-lijst met rijkste mensen wereldwijd.

Wat er zich zondag precies heeft afgespeeld, is nog niet helemaal duidelijk. De politie is karig met commentaar. Vijf ontvoerders zouden zijn luxueuze villa in het Chinese Foshan binnengedrongen zijn en hem daar gegijzeld hebben. Ze zouden explosieven bij zich gehad hebben, maar dat is niet bevestigd.

De politie werd rond 17.30 uur op de hoogte gebracht van de gijzeling door zijn 55-jarige zoon, Jianfeng He. Die was erin geslaagd te ontsnappen en was de rivier aan de villa overgezwommen om de politie te bellen. De politie slaagde erin de vijf gijzelnemers te arresteren. Er raakte niemand gewond.