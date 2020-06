Zwaar verwaarloosde circusleeuw gered door Limburgs opvangcentrum: “Het dier was zo uitgehongerd dat hij zijn eigen staart begon op te eten”

Oudsbergen - Het Natuurhulpcentrum van het Limburgse Opglabbeek heeft in Frankrijk een vreselijk verwaarloosde circusleeuw opgehaald. Het dier is graatmager en op sterven na dood. Het is ondergebracht in een dierenpark in Lyon, in de hoop dat het daar genoeg krachten opdoet om naar Limburg te verhuizen. Het centrum probeert ook vier andere verwaarloosde leeuwen te redden.

Een vreselijk zicht is het. De graatmagere leeuw, vel over been, had al maanden geen voedsel meer gekregen. Hij was op sterven na dood, zijn tanden helemaal weggerot. Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek aarzelde dan ook niet om naar Normandië te trekken om het dier op te halen. Ze deden dat in het gezelschap van 60 à 70 agenten van de oproerpolitie, om de gemoederen te kunnen bedaren. Het circuspersoneel zag hem niet graag vertrekken.

“Het is verschrikkelijk gesteld met het dier”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Hij ziet er echt heel slecht uit.” Het dier was zo uitgehongerd dat het zelfs zijn eigen staart begon op te eten. “De leeuw was graatmager, dus in een volgende fase was hij dood geweest. Het dier had onverzorgde wondes, geen hoektanden, geen nagels, en de staart was afgevallen”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum.

Quarantaine

Het Natuurhulpcentrum werd gecontacteerd door de Franse dierenrechtenorganisatie One Voice, die al jaren met de toestand van de leeuwen bezig is. “One Voice heeft ons gevraagd om te helpen bij het logistieke deel en om de operatie zelf wat te leiden, zoals het verdoven, vervoeren en eventueel later opvolgen van de leeuw”, legt Thoelen uit. “We werken heel vaak in Frankrijk, want er zijn sowieso al heel weinig instanties die zoiets logistiek kunnen doen en het juiste materiaal hebben. Het moest ook redelijk snel gebeuren, want twee dagen na het telefoontje zaten we in de auto naar daar.”

Het mannetje moet ongeveer een maand in quarantaine blijven in een opvangcentrum in de buurt van Lyon. “Wij hebben niet zoveel plekken en de herkomst van de leeuw is ook niet bekend, dus hij mag niet zomaar de grens over”, vertelt Thoelen. “Het dier kan later eventueel wel naar ons komen. Wij vangen regelmatig leeuwen en tijgers op, dus daarvoor hebben we alles voorzien. Maar wij zijn eigenlijk ook maar een tijdelijke opvang. Het dier kan ook een definitieve plek in Afrika of in een dierentuin krijgen.”

De toekomst van de vier leeuwinnen is nog onzeker. Voor die dieren kon het circus wel de juiste papieren voorleggen. “Het kan zijn dat het circus ze wil afstaan, of dat de overheid nog eens binnenvalt voor een inbeslagname”, aldus nog Thoelen.