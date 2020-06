Race tegen de klok om grootste mysterie uit Belgische geschiedenis op te lossen: deze 5 pistes over de Bende van Nijvel worden met man en macht onderzocht

Een oude foto uit 1986 met een onbekende man op die een Italiaans oorlogswapen vastklampt. Dat is het nieuwste spoor waarvan de onderzoekers hopen dat het hen naar de Bende van Nijvel zal leiden. Sinds maart 2017 zet het gerecht alle zeilen bij om het grootste mysterie uit de Belgische geschiedenis op te lossen. Waren het ex-rijkswachters? Komen de Bendeleden uit extreemrechtse hoek? Waren het Palestijnse terroristen? Of kwamen ze toch gewoon uit het misdaadmilieu? Er wordt weer met man en macht gezocht, want de onderzoekers weten: “We lopen tegen een deadline aan”.

“Binnen dit en drie jaar komt er een proces over de Bende van Nijvel”, zo verklaarde Justitieminister Koen Geens (CD&V) in april 2018. Hij herhaalde die uitspraak enkele weken later in de Kamercommissie ...