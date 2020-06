Reconstructie van Notre-Dame begint in 2021

De reconstructiewerken van de Notre-Dame in Parijs beginnen in januari 2021. Dat heeft de aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, dinsdag aangekondigd. De wereldberoemde kathedraal raakte vorig jaar zwaar vernield door een brand.

“Eens de consolidatiefase achter de rug is, kunnen we redelijkerwijs beginnen aan de werken in januari 2021”, aldus Aupetit. Dat maakte hij bekend aan de pers bij de opening van een tentoonstelling van kindertekeningen van de kathedraal. Ook Jean-Louis Georgelin, hoofd van de werkzaamheden, was aanwezig.

De werken hebben al verschillende tegenslagen gekend. Afgelopen zomer werden ze al eens uitgesteld door loodverontreiniging. Door de slechte weersomstandigheden in de herfst en de winter kwam er nog eens uitstel. Vervolgens gooide de coronacrisis roet in het eten. De laatste fase van het afbreken van de stellingen rond de toren van de kathedraal zijn recentelijk herbegonnen.

De heropbouw zou tegen 2024 klaar moeten zijn, aldus Emmanuel Macron, president van Frankrijk.