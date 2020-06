Vrachtwagenbouwer Volvo schrapt wereldwijd 4.100 kantoorbanen

Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo Group, die een fabriek heeft in Gent, schrapt 4.100 kantoorbanen. Daarvan verdwijnen er 1.250 in thuisland Zweden, zo heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Volvo Group stelt in België ruim 3.500 mensen tewerk. In de fabriek in Gent werken zowat 2.600 mensen.