Nicolas Frutos is zo blij als een klein kind om terug te zijn bij Anderlecht: “Ik heb hier geen woorden voor”

Nicolas Frutos arriveerde maandag op Neerpede voor de eerste training van Anderlecht. Als assistent van Frank Vercauteren. En blij dat hij was, zo blijkt een dag later uit een video van paars-wit.

LEES OOK. Klein legertje op eerste training Anderlecht: nieuwe assistent, High Performance Coach en véél spelers (met Vanden Borre) (+)

De Argentijn was eerder al beloftecoach bij paars-wit en liep er vorig seizoen stage om zijn trainersdiploma te halen. Het was toen dat hij indruk maakte op speler-manager Vincent Kompany en coach Frank Vercauteren met gedetailleerde analyses en eerlijke communicatie.

Zijn auto is bescheiden, zijn ambities zijn groot. Frutos heeft echter geleerd dat hij geen stappen meer mag overslaan in zijn trainerscarrière. Op het veld gaf hij gisteren wel al richtlijnen, maar luisterde hij ook aandachtig naar de eerste felle speech van Kompany.

“Ik spreek nu al tien jaar Frans en ik ken geen woorden om uit te drukken hoe trots, gelukkig en tevreden ik ben om hier terug te zijn”, vertelt Frutos in een video van de club. “Ik heb enorm veel tijd geïnvesteerd in mijn opleiding. Ik heb veel gestudeerd en geprobeerd om me een grotere visie eigen te maken. Om te blijven leren.”

"Je ne sais pas exprimer à quel point je suis fier, heureux et content d’être à nouveau ici." Welkom thuis @NicolasFrutos19. Mauves un jour. Mauves toujours. ??? https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/q9StTYdvij — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 16, 2020

De intussen 39-jarige Argentijnse voormalige aanvaller droeg het shirt van paars-wit tussen 2006 en 2010. Eind 2015 keerde de Argentijn terug naar de Brusselse club om er de beloften te trainen, een functie die hij tussen 2010 en 2013 ook al had uitgevoerd bij het Argentijnse Union Santa Fe, om vervolgens assistent-coach te worden bij het Paraguayaanse Olimpia Asuncion.

Na het vertrek van René Weiler in september 2017 werd Frutos kortstondig T1 van Anderlecht. Na enkele tegenvallende resultaten, met onder meer een 0-3 pandoering tegen Celtic in de Champions League, moest hij plaats maken voor Hein Vanhaezebrouck. Frutos verdween daarop uit de technische staf van de recordkampioen en trok naar Chili, om er de plaatselijke tweedeklasser San Luis de Quillota te coachen.

“Geen moment getwijfeld”

De band met de Belgische recordkampioen werd echter nooit helemaal doorgeknipt en Frutos maakte er geen geheim van dat hij droomde van een terugkeer naar Neerpede, waar hij ook nog een trainersstage afwerkte. “Toen Frankie Vercauteren en Vincent Kompany mij vroegen om hen bij te staan, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ken ze allebei erg goed, de ene als voormalige ploegmaat en de andere als trainer”, klinkt het bij Frutos. “We delen dezelfde visie over voetbal en we worden gedreven door dezelfde passie: RSC Anderlecht. Ik zal hen samen met mijn collega’s elke dag ondersteunen om het niveau van deze jonge talentrijke groep te verbeteren. Ik heb de voorbije jaren veel inspanningen geleverd om een betere trainer te worden. Ik ben klaar voor deze stap.”

Ook Vercauteren is tevreden met de komst van Nicolas Frutos. De hoofdcoach wou nog een assistent erbij, na het ontslag van Pär Zetterberg. Floribert Ngalula blijft bij de club, maar zal niet meer dagelijks op het oefenveld staan. “Nico is een winnaar, zoals wij. Nooit tevreden. Wij hebben mensen van zijn kaliber en zijn ervaring nodig. Ik ben ervan overtuigd dat hij de ideale persoon is om de cultuur van RSC Anderlecht over te brengen.”