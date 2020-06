Tot vijf overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra nog niet opgenomen in cijfers van Sciensano

In de Vlaamse woonzorgcentra zijn maandag tot vijf overlijdens door Covid-19 gemeld, die nog niet opgenomen zijn in de officiële telling van Sciensano. Dat meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dinsdag. Het is evenwel niet volledig uitgesloten dat in dat cijfer een dubbeltelling vervat zit.

Sciensano, dat dagelijks de officiële Belgische cijfers over het aantal doden en besmettingen door het coronavirus communiceert, geeft sinds vrijdag geen informatie meer over het aantal nieuwe sterfgevallen in de woonzorgcentra in Vlaanderen. Er bestaat bezorgdheid over mogelijke dubbels in de cijfers van Zorg en Gezondheid.

“We hebben sinds kort meer gegevens over de personen die in de woonzorgcentra zijn overleden, zoals geboortejaar en geslacht. Door die extra parameters hebben we ook een beter zicht op mogelijke dubbels”, zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Via manuele correcties hebben we de meest evidente dubbels er al uit gehaald, maar Sciensano vraagt om nog meer controles te doen.” Tot zo lang worden de cijfers niet opgenomen in de telling van Sciensano.

Probleem wordt opgelost

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid houdt intussen wel gegevens bij op zijn website. Daar is te zien dat de voorbije 24 uur vijf nieuwe sterfgevallen gemeld werden. “Dat zijn de cijfers die maandag werden meegedeeld. Maar daar kunnen ook overlijdens in zitten die al tijdens het weekend plaatsvonden”, zegt Moonens.

Zorg en Gezondheid verwacht dat het probleem met de registratie van de overlijdens in de loop van de komende dagen wordt opgelost. Alle overlijdens in de woonzorgcentra zouden dan alsnog worden opgenomen door Sciensano.