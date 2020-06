Donald Trump haalt de Amerikaanse troepen weg uit Duitsland: waarom doet hij dat opeens en welke gevolgen hangen eraan vast?

Het hing al even in de lucht, maar voor Amerikaans president Donald Trump is de kous nu af. Hij trekt een derde van de Amerikaanse soldaten weg uit Duitsland. Dat is slecht voor de lokale Duitse economie, slecht voor de relatie tussen beide landen en slecht voor de Balkanlanden die zich veilig voelden bij de Amerikaanse aanwezigheid. Maar waarom neemt hij net nu die beslissing? En is het wel een goed idee?