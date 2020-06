Mary Trump doet boekje open over haar oom: “Hij is de gevaarlijkste man ter wereld”

Mary Trump, de enige nicht van de Amerikaanse president Donald Trump, komt eind volgende maand met een boek over de “donkere geschiedenis” van de familieclan, aldus de uitgever van het boek.

Mary Trump, een gediplomeerde psychologe, zal daarin volgens uitgever Schuster & Schuster uitleggen hoe haar oom “de man is geworden die de wereldgezondheid, de economische veiligheid en de sociale samenhang bedreigt”.

LEES OOK. Nieuwe biografie onthult: Melania Trump is de onbekende machtsfactor in het Witte Huis

Mary Trump (55) bracht een groot deel van haar jeugd door in New York en was daar getuige van vele familiefeesten en -bijeenkomsten.

De publicatie van het 240 pagina’s tellende boek is voor 28 juli gepland. De titel luidt “Te veel en nooit genoeg - zo heeft mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld gecreëerd”.

LEES OOK. Donald Trump: “Als we stoppen met testen op corona, hebben we minder gevallen”

Mary Trump is het enige familielid dat bereid is, de waarheid over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld te onthullen, zegt de uitgever uit op zijn website.