Duitse verdachte van moord op Maddie McCann heeft vervroegde vrijlating gevraagd

De Duitser die de nieuwe hoofdverdachte is in de zaak-Maddie heeft om vervroegde vrijlating in een andere zaak verzocht, zo heeft het magazine Der Spiegel dinsdag bericht.

De 43-jarige Christian Brückner zit in Kiel een celstraf wegens drugshandel uit. Die straf is hem in 2011 door het ‘Amtsgericht’ van Niebüll opgelegd en ze loopt normaal tot het voorjaar van 2021. De man heeft al twee derde van de straf uitgezeten.

Hij heeft nu het ‘Landgericht’ in Kiel om vervroegde vrijlating verzocht. Maar die rechtbank vindt zich niet bevoegd en verwijst door naar justitie in Braunschweig. Die heeft immers reeds te maken gekregen met de vraag om de straf op te schorten. Brückner heeft al een hele reeks veroordelingen opgelopen.

Als hij vervroegde vrijlating krijgt in de drugszaak, dan komt hij niet meteen op vrije voeten. Het Landgericht Braunschweig heeft hem immers wegens verkrachting van een 72-jarige vrouw in de Algarve tot zeven jaar cel veroordeeld. Het vonnis is weliswaar nog niet uitvoerbaar, want het is in revisie bij het ‘Bundesgerichtshof’.

Een andere mogelijkheid volgens Der Spiegel is, dat hij wegens vluchtgevaar in voorlopige hechtenis belandt.