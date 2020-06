Tegen leukemie vechtende Miguel Van Damme staat zo scherp als een mes en krijgt nieuw contract bij Cercle Brugge: “Nooit gedacht”

Cercle Brugge eert zijn helden. De zorgsector kreeg maandag 28 tablets en 11.500 dank- en steunkaarten. Dinsdag kreeg de tegen leukemia vechtende doelman Miguel Van Damme een nieuw éénjarig contract.

De Brugse Burgemeester Dirk De fauw had in het gezelschap van Koningin Mathilde op een terrasje amper de laatste slok van zijn koffie doorgeslikt, of hij mocht samen met Cercle-voorzitter Vincent Goemaere tablets uitdelen aan de Zorg. Cercle stuurde ook alle zorgverleners een kaartje om ze te bedanken voor de goede zorgen van de afgelopen maanden. De opbrengst van crowdfunding en shirtverkoop werd in de zorgsector geïnvesteerd.

Sinds de miraculeuze redding onder Bernd Storck is ‘never give up’ de nieuwe slogan van Cercle. Meer dan ooit gesymboliseerd door Miguel Van Damme, de doelman die nog altijd herstellende is van leukemie. Begin dit jaar herviel hij voor de tweede keer, maar een immunotherapie verrichtte wonderen. Samen met ex-doelman Brian Vandenbussche en Wouter Biebauw heeft Van Damme zelfs al een paar keeperstrainingen achter de rug. De doelman staat zo scherp als een mes en wil na de medische testen deze week bekijken wanneer hij weer bij de groep kan aansluiten. Van een mirakel gesproken dus.

“In januari zag ik het nochtans ook even niet meer zitten toen bleek dat ik hervallen was. We zagen het somber in en zelfs de dokters waren einde raad”, aldus Van Damme. “We zagen aan hun gezicht dat ze het ook niet meer wisten. Tot ze met die immuuntherapie op de proppen kwamen en dat meteen aansloeg. Ik hoop dat het zo blijft en het lot mij nu eindelijk eens gunstig gezind is. Ik sta nu zelfs verder dan de vorige keer toen ik hervallen was. Mijn gewicht gaat weer de hoogte in en ik voel mij heel goed, maar in mijn geval moet je met twee woorden blijven spreken.”

Het nam niet weg dat Cercle hem opnieuw een nieuw contract gaf.

“Ik ben ze daar heel dankbaar voor”, vertelt een duidelijk geëmotioneerde Van Damme. “Door corona heeft het even geduurd maar ze hebben woord gehouden. Ik ga nu mijn achtste contractjaar in bij Cercle, stel je voor. Ik had dit nooit gedacht toen ik hier als jong mannetje toe kwam. Ik moet ze bedanken voor zoveel vertrouwen en hoop om straks weer onder de lat te kunnen staan.”

Buitenlandse coach

Nu Marc Brys trainer van OHL wordt staat het vast dat er volgende week bij de start van de trainingen voor het derde opeenvolgende jaar een buitenlandse trainer voor de groep zal staan. De gesprekken zitten in de afrondende fase.

De kans is groot dat Andreas Patz, de ex-assistant van Bernd Storck bij Moeskroen en Cercle, lid van de nieuwe staf wordt. Dylan De Belder zal er volgende maandag niet bij zijn voor de eerste training. Het contract van de spits wordt na drie seizoenen niet verlengd. Voor Kevin Hoggas is er een bod uit Frankrijk.