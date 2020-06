Mysterieuze olifantensterfte teistert Botswana: al zeker 162 dieren gestorven

In Botswana in het zuiden van Afrika beroert de mysterieuze dood van meerdere olifanten de gemoederen. Volgens cijfers van de lokale autoriteiten stierven de voorbije maand in de noordwestelijk gelegen Okavango-delta zeker 162 olifanten.

“We hebben stroperij en vergiftiging uitgesloten omdat we de kadavers met intacte slagtanden vonden”, vertelde de regionale wildlife-coördinator Dimakatso Ntshebe dinsdag. Het aantal dode olifanten kan nog hoger liggen, aangezien het moeilijk is om in het moerassige terrein kadavers op te sporen. Reddingswerkers aan de grond krijgen daarom in hun zoektocht de hulp van helikopters.

Het eerste kadaver werd op 11 mei ontdekt. Stalen van de dode olifanten vertrekken nu voor onderzoek naar Zuid-Afrika, Zimbabwe of de Verenigde Staten. Dat moet meer klaarheid geven over de doodsoorzaak.

Goede reputatie

Botswana heeft in Afrika een goede reputatie op het gebied van dierenwelzijn en is populair bij toeristen. Vorig jaar brak er wel internationale verontwaardiging uit over de afschaffing van het jachtverbod op olifanten.

Terwijl het aantal olifanten in veel regio’s van Afrika afneemt, steeg de populatie in Botswana volgens officiële cijfers van ongeveer 50.000 in 1991 tot meer dan 130.000.