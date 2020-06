Schepen in Jette neemt ontslag vanwege onderzoek naar valse volmachtstemmen

Brussel / Jette - In de Brusselse gemeente Jette neemt de liberale schepen Shirley Doyen ontslag nadat bekend raakte dat er een onderzoek loopt naar valse volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Ze stapt ook op uit de gemeenteraad, laat de lokale MR-afdeling woensdag weten.

Foto: if

Volgens de krant La Dernière Heure zou de gerechtelijke federale politie van Brussel een onderzoek gestart zijn rond valse volmachten. Daarbij zouden nog geen verdachten zijn geïdentificeerd. Maar volgens de krant draait het rond tientallen volmachten die zouden zijn bekomen uit één en hetzelfde rusthuis in Jette. Shirley Doyen werkt in dat rusthuis. Op bepaalde volmachten zou enkel een kruisje staan in plaats van een handtekening.

Volgens haar partij de MR is het ontslag van Shirley Doyen (die overigens geen familie is van CDH-burgemeester Hervé Doyen), geen schuldbekentenis. Volgens lokaal voorzitter Steve Hendrick zet ze een stap opzij om “de sereniteit en het functioneren van de gemeentelijke instellingen zo goed als mogelijk te bewaren”.