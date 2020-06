Zuid-Korea dreigt na spoedoverleg met actie nadat Noord-Korea kantoor opblaast

Zuid-Korea dreigt met “een krachtig antwoord” als Noord-Korea de onderlinge verhoudingen nog verder verslechtert. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt na spoedoverleg over het opblazen van het verbindingskantoor door Noord-Korea. Dat kantoor stond op de grens en was bedoeld om de relatie tussen beide landen te verbeteren en constant in contact met elkaar te staan.