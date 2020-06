Leopoldsburg wil nieuwe naam voor Koning Leopold II-laan

Leopoldsburg - De gemeente Leopoldsburg wil af van de Koning Leopold II-laan. De omstreden straat ligt echter op het militair domein, dus het gemeentebestuur wil eerst een advies aan Defensie vragen, meldt Het belang van Limburg. “Wij zijn een garnizoensstad, dus Defensie is een partner waar we heel nauw mee samenwerken. Het moet ook een gedragen beslissing zijn”, bevestigt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) aan Belga.

Volgens het gemeentebestuur is het gepast om de naam van de Koning Leopold II-laan te wijzigen, naar aanleiding van het recent protest tegen Leopold II en zijn schrikbewind in Congo. “Wij zijn door heel wat inwoners benaderd over de straatnaam”, zegt Kauffmann. “Een half jaar geleden is die vraag ook al eens gesteld. Op dat moment is daar niks mee gedaan, maar nu is die Leopold II-laan opnieuw brandend actueel.”

Waarnemend burgemeester Kauffmann wil bekijken of er voldoende draagvlak voor een verandering is. “De straat ligt aan twee begraafplaatsen, dus er zijn geen inwoners. We hebben al heel veel reacties van mensen die namen doorgeven, of die het willen behouden. Er zijn dus ook mensen die tegen een verandering of neutraal zijn”, zegt Kauffmann. “Als de naam wordt veranderd, moeten mensen ook namen kunnen aandienen, want dat wordt ook voor andere straten zo gedaan.”

De gemeente wil eerst een officieel advies aan Defensie vragen, aangezien de straat zich op militair domein bevindt. “Wij zijn als gemeente bevoegd voor het wijzigen van straatnamen, maar we gaan dat nooit doen zonder Defensie daarin te kennen en daar zullen we zeker op wachten”, aldus Kauffmann. “Als zij daar niet voor te vinden zijn, moeten we dat ook respecteren. Dan is dat iets wat ik ook intern zal bekijken.”

De Koning Leopold II-laan zal alleszins niet van vandaag op morgen van naam veranderen. “Ik heb het op het schepencollege al voorgelegd en daar is men er in meegegaan, maar we willen dat weloverwogen doen. Het zal nog een tijdje duren, dikwijls duurt dat een half jaar tot een jaar. Na de zomer zullen we er verder mee aan de slag gaan”, besluit Kauffmann.