Bart De Wever: “N-VA blijft beschikbaar voor regering met federale en Vlaamse meerderheid”

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat zijn partij beschikbaar blijft voor de vorming van een regering met “een federale en Vlaamse meerderheid”. Dat zegt hij in een reactie op het initiatief van PS-voorzitter Paul Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Zij willen een klassieke tripartiteregering van socialisten, liberalen en christendemocraten, ook al beschikt die niet over een meerderheid.

“We nemen akte van de verklaringen van de socialistische familie”, zegt De Wever in een korte reactie. “De N-VA blijft ter beschikking om zo snel mogelijk een volwaardige federale regering te vormen, gedragen door een federale en een Vlaamse meerderheid. Dat is essentieel om de grootste naoorlogse economische crisis aan te pakken en institutionele hervormingen door te voeren. We wachten het initiatief van de eerste minister af”.

Tripartite

De socialistische partijvoorzitters Paul Magnette en Conner Rousseau hielden een wekenlange ‘snuffelronde’ bij alle partijvoorzitters behalve die van PVDA en Vlaams Belang om af te tasten welke pistes open liggen na 26 juni, wanneer de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès in principe haar volmachten verliest. Bitter weinig, zo bleek uit de consultaties van Rousseau en Magnette. De enige mogelijke formule is volgens de PS- en SP.A-kopstukken de klassieke tripartite, met naast socialisten ook liberalen en christendemocraten. Die coalitie heeft geen meerderheid in de Kamer en zou dus moeten bogen op steun vanuit de oppositie.

LEES OOK. Magnette licht scenario met klassieke tripartite toe: “Enige manier om chaos en verlamming te vermijden”

“We hebben een tiental formules getest maar er is altijd wel een partij die haar veto stelt”, verduidelijkte Magnette dinsdagmiddag op een persbriefing. “Als we nu met dat voorstel komen, is dat omdat er geen andere oplossingen zijn.” Eerder viel in socialistische kringen al te horen dat de klassieke tripartite de enige formule is waar geen van de deelnemende partijen een veto stelt.

LEES OOK. Niemand is enthousiast, maar nog niemand schiet voorstel af: dit is het plan van Rousseau en Magnette voor nieuwe federale regering

De klassieke tripartite heeft in de Kamer 71 zetels, 5 te weinig dus voor een meerderheid. Indien de ex-PS’er Emir Kir erbij wordt geteld, gaat het om 72 zetels. Volgens de Vlaamse socialisten is het wel een hemelsbreed verschil met de 38 zetels van de regering-Wilmès. “Met 71 zetels heb je een relatieve minderheid, want er kan in de Kamer geen meerderheid worden gevormd tegen de klassieke tripartite.” SP.A gaat er dan vanuit dat Vlaams Belang en PVDA of Vlaams Belang en de groenen nooit de handen in elkaar gaan slaan.