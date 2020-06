Verrassend positieve reacties op carnaval zonder prinsverkiezing en stoet zonder wedstrijd: “Eindelijk eens een editie zonder stress”

Geen prinsverkiezing en een stoet zonder wedstrijd: dat is hoe het stadsbestuur van Aalst in 2021 het carnaval wil organiseren, om te grote bijeenkomsten met te veel volk te vermijden. Dat nieuws wordt bij de groepen verrassend goed onthaald. Als de gemeenteraad op dinsdag 23 juni groen licht geeft, zal Prins Carnaval 2020 Yvan De Boitselier ook volgend jaar de scepter blijven zwaaien.

Carnaval is nog ver maar tegelijk ook dichtbij voor veel groepen die nu al nadenken over hoe hun wagen er in 2021 zal uitzien. De stad moest dus knopen doorhakken en de eerste horde is genomen: op een ...