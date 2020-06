Is goedkoop medicijn dat voor “grote doorbraak” zorgde meteen inzetbaar in strijd tegen corona? “We hebben er veel ervaring mee, en kennen de gevaren en bijwerkingen”

Britse onderzoekers hebben een eerste werkend medicijn klaar tegen het coronavirus: het bestaande en bovendien goedkope dexamethason. Bij patiënten die beademd moesten worden, verminderde de kans op sterfte met een derde. Professor toxicologie Jan Tytgat (KU Leuven) is alvast niet verbaasd dat het medicijn goede resultaten kan voorleggen, en ziet er ook de voordelen van in dat het al langer op de markt is.