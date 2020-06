Terwijl Marc Van Ranst waarschuwde voor pandemie, vertrokken duizenden Vlamingen naar Italië

Aan het begin van de krokusvakantie, het moment waarop duizenden Vlamingen op weg zijn naar de Italiaanse skigebieden, stuurt viroloog Marc Van Ranst een boze mail naar minister Maggie De Block. De situatie in Italië toont aan dat we op het kantelpunt van deze pandemie zitten, schrijft hij. Als de skiërs een week later terugkeren, houden medische experts hun hart vast. “Laat alle terugkeerders twee keer per dag hun koorts meten”, adviseert de Risk Assessment Group. Maar de regering herleidt het advies tot “wees attent voor ziekteklachten”. En reizen naar Italië? Dat blijft gewoon toegelaten. Hoe dat kon gebeuren, leest u in de tweede aflevering van onze reeks ‘De coronakronieken’.