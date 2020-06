Tomorrowland overweegt uitzonderlijk derde weekend in 2021

Boom - Tomorrowland speelt met het idee om na de annulatie van het dubbelweekend van dit jaar een derde weekend te organiseren tijdens de editie van 2021. Dat zegt de regionale zender ATV en de organisatie bevestigt dat het om een mogelijke oplossing gaat voor de financiële gevolgen van het verloren festivalseizoen in 2020.

“Momenteel ligt onze focus 100 procent op ons eerste digitale festival”, benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen in een reactie. “We kunnen, net zoals de overheden, op dit moment niet heel ver in de toekomst kijken. Een derde weekend Tomorrowland zou voor alle betrokkenen een oplossing kunnen zijn om het volledig verloren seizoen 2020 (ook Tomorrowland Winter werd geschrapt, red.) en alle gevolgen daarvan gedeeltelijk goed te maken.” Wilmsen stelt wel dat het in de huidige omstandigheden nog over de verre toekomst gaat en er nog niets is besproken of beslist. “We wachten sowieso af hoe de situatie evolueert de komende maanden”, zegt ze nog.

Als Tomorrowland inderdaad een derde weekend zou willen organiseren in De Schorre in 2021, zal de festivalorganisatie daarover een akkoord moeten bereiken met de gemeentebesturen van Boom en Rumst en met de provincie Antwerpen.