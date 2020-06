Nieuwe foto Bende van Nijvel gelinkt aan Westland New Post, maar ex-kopstuk herkent man niet: “Geen idee”

35 jaar na de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op de Delhaize-supermarkt in Aalst, verspreidt de politie een nieuw opsporingsbericht. De speurders willen graag de naam weten van een man die op een foto poseert met een semi-automatisch wapen. De man staat in een bos. Een setting die doet denken aan extreemrechtse milities uit die tijd, zoals de Westland New Post. Michel Libert, ex-kopstuk van die beweging, zegt aan TV Oost Nieuws dat hij niet weet, wie de man op de foto is.