Mondmaskers zitten helft van horeca dwars: “Er zal nog een lange strijd gestreden worden om uit de crisis te komen”

De eerste week waarin cafés en restaurants de deuren weer mochten openen, was positief voor drie op de vier horeca-uitbaters. De voornaamste hindernis vinden zij de mondmaskers. Dat blijkt uit een bevraging van Horeca Vlaanderen na de eerste week van de heropening. “Maar er wacht nog een lange strijd om uit de crisis te geraken”, zegt Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen.

Drie op de vier ondernemers vulde in de bevraging in dat de heropstart goed tot zelfs zeer goed verlopen is. De moeilijkste aanpassing vindt 45,51 procent van de uitbaters dat ze een mondmasker moeten dragen in hun zaak. De richtlijnen naleven is voor 20 procent van hen de grootste moeilijkheid.

Horeca Vlaanderen vroeg de uitbaters ook hoe hoog het prijskaartje is om aan alle richtlijnen van de overheid te voldoen. Voor 55,1 procent van hen ligt die prijs onder de 1.000 euro - en voor de meesten daarvan zelfs onder 500 euro - maar voor 86,04 procent liepen de kosten hoger op tot 3.000 euro. Enkele uitbaters gaven nog meer uit, tot zelfs meer dan 10.000 euro.

Financieel niet eenvoudig

Grote verschillen zijn er in de capaciteit van de zaken die nog benut kan worden. Slechts 20 procent kon nog op volle capaciteit werken. Bijna de helft van de anderen - 43,67 procent - wist de vermindering in capaciteit te beperken tot maximaal 30 procent minder tafels. Een op de vijf uitbaters kan nu zelfs minder dan half zoveel mensen als voordien ontvangen. De dankbaarheid voor de steunmaatregelen van de overheid is groot, zo blijkt.

“Je ziet overal de gezelligheid in de straten terugkeren door de vele terrasjes en horecazaken die openen”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Uit onze rondvraag blijkt dat de horecaondernemers tevreden zijn met deze heropstart, maar dat het financieel niet eenvoudig is door de vele regels. Horeca Vlaanderen zal dan ook blijven monitoren en strijden voor structurele veranderingen zodat de living van onze samenleving financieel ademruimte heeft om terug op krachten te komen.”