Hondje Jane (2,5) sterft na vergiftiging: “Onze vorige hond werd drie jaar geleden ook al vergiftigd”

Hamme -

Afgelopen weekend zijn in Kastel drie honden overleden door vergiftiging. Onder andere de kleine pincher Jane overleefde het niet. Voor baasjes Sonja en Kurt is het de tweede keer dat zij een hond verliezen na vergiftiging. De politie is op de hoogte gebracht en voert een onderzoek omdat er aanwijzingen zijn van misdadig opzet.