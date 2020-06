Jarenlange familievete escaleert: de atypische Trump die wraak neemt op haar oom met “onthutsende feiten”

De familie Trump leek een clan, maar dat beeld is nu doorprikt. Er dreigt immers een borrelende familievete tussen de president en de kinderen van zijn jonggestorven broer Fred Jr. aan de oppervlakte te komen. Mary, Donalds nicht, heeft nu aangekondigd dat ze een boek heeft geschreven “met saillante en schokkende feiten” over hem. En ook zijn zus Maryanne wilvoor het eerst de “intieme en onthutsende” waarheid vertellen.

Mary Lea Trump (55), de nicht van de president, is een atypische Trump. Ze loopt niet zo graag in de kijker en interviews met haar zijn zeldzaam. Er was er één in 2000, waar ze voor het eerst het gerommel ...