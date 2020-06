Langslepend conflict eist levens: Indiase soldaten gedood na gevecht met vuisten en stokken tegen Chinees leger

Twintig Indiase militairen zijn dinsdag omgekomen tijdens een confrontatie tussen het Chinese leger en dat van India in de Himalaya. Over het aantal slachtoffers bij de Chinezen is er geen duidelijkheid. Volgens niet bevestigde geruchten zouden er bij hen ook minstens vijf doden zijn gevallen.

Volgens India is er niet geschoten, maar zijn militairen van beide kampen elkaar te lijf gegaan met de vuist, stokken en messen. Daarbij vielen aanvankelijk drie doden, allemaal Indiase soldaten. Later op de dag bezweken nog eens zeventien militairen aan hun verwondingen meldde het Indiase leger.

De twee landen zijn al tientallen jaren verwikkeld in een conflict over waar de landsgrenzen precies lopen. Soms leidt dat tot bitse gevechten, maar het is de eerste keer in veertig jaar dat er ook doden zijn gevallen.

De confrontatie gebeurde in de Galwanvallei in Ladakh, een overwegend boeddhistische regio in Karakoramgebergte ten noorden van de Himalaya. India bouwt in Galwan een kleine luchthaven en een strategische weg om die regio te verbinden met de rest van het land. Volgens India hebben Chinese militairen de grens - die daar heel moeilijk is af te bakenen - overgestoken en tentenkampen op Indiaas gebied opgericht. China ontkent dat en zegt dat India hen provoceerde.

Volgens ingewijden, geciteerd door de BBC, is het heel onwaarschijnlijk dat het conflict zal leiden tot een oorlog. In 1962 won China een korte grensoorlog met India. Er werd toen gebied ingenomen, maar nadien werd een deel weer teruggegeven.