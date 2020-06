Donald Trump zegt dat coronavaccin ontwikkeld wordt door de mensen achter… het aidsvaccin

Donald Trump heeft een nieuw decreet ondertekend om de politie in de VS te hervormen. De Amerikaanse president deed dat op een persconferentie, waar hij ook begon over het coronavaccin dat in de maak is. “Het wordt gemaakt door de mensen die ook het aidsvaccin ontwikkeld hebben”, zei de president. Maar zo’n vaccin bestaat natuurlijk niet.

Hij ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, zo viel af te lezen op het gezicht van Donald Trump toen hij dinsdag het woord nam in de tuin van het Witte Huis. “Voor het einde van het jaar gaan we een heel succesvol vaccin, een behandeling en een medicijn hebben”, zei de president. “We boeken geweldige vooruitgang. Ik krijg te maken met ongelooflijke wetenschappers en dokters. Ik heb veel respect voor hun verstand, ze hebben al zoveel zaken gemaakt. Ze hebben ook al andere medicijnen en behandelingen ontwikkeld in de voorbije jaren. Ze hebben ook het aidsvaccin gemaakt.”

Trump besefte wel dat hij een fout gemaakt had, want een aidsvaccin is er na 39 jaar nog niet, en probeerde zich stamelend te herpakken. “Of de behandeling voor aids toch. Dat was vroeger een doodvonnis, nu kunnen mensen met een pil gezond blijven en een normaal leven leiden.”

Hij verwacht dat het einde van de pandemie nadert. “Het gaat weg zonder vaccin. Maar als we dat vaccin hebben, zal het een fantastische dag zijn.”